La radio "risorge" tra Gen Z e Alpha: un giovane su 4 la ascolta regolarmente

La radio non è un media (solo) da boomer: tra i giovani, infatti, è viva e vegeta. Anche grazie alle nuove tecnologie. A rivelarlo, in occasione del World Radio Day 2026, sono i dati della seconda edizione dell'Osservatorio "Giovani e Media" di Skuola.net, che ha coinvolto un campione di 1.500 ragazze e ragazzi tra i 9 e i 24 anni. I diretti interessati smentiscono decisamente il (presunto) declino del mezzo di comunicazione più longevo: la radio sembra vivere, infatti, una seconda giovinezza che fidelizza anche i nativi digitali, visto che il 25% di loro la ascolta "molto frequentemente".