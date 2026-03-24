Referendum giustizia, Nordio: "Mi assumo la responsabilità politica, la riforma ha il mio nome" | Conte: "Sconfitta è di Meloni"

"No, assolutamente". Ha risposto così il ministro della giustizia, Carlo Nordio, a una domanda in merito alla possibilità di dimissioni che sono state ipotizzate dai giornali stamane, dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. "Se vi sono stati dei difetti di comunicazione e di impostazione sono stati anche i miei. Le sconfitte in politica si devono mettere in bilancio e si devono affrontare con serenità e continuare a lavorare", ha detto il ministro.