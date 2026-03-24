Referendum giustizia, Giuseppe Conte: "Non chiedo le dimissioni di Meloni"

"La riforma della giustizia è stata sonoramente bocciata dai cittadini", ha affermato l'ex premier che però annuncia di non voler chiedere le dimissioni del governo presieduto da Giorgia Meloni. "Le dimissioni non fanno parte di un gioco democratico ma si ricollegano a una scelta del governo. Le ho chieste per i casi di Santanché e Delmastro che sono dovute per tutelare il decoro delle istituzioni", prosegue Conte. E aggiunge: "Per quanto il segnale politico sia fortissimo Meloni può proseguire l'azione di governo sia dal punto di vista formale sia sostanziale".