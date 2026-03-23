Pur nella sconfitta, il Sì ha avuto vette notevoli in molti Comuni del nord. Paradossalmente, però, il Comune che ha premiato di più la proposta governativa è stato San Procopio, in provincia di Reggio Calabria, dove il Sì ha vinto con il 90,7% delle preferenze. In una regione che ha penalizzato, e non poco, la maggioranza di governo. Poco più sotto Val Rezzo, nel Comasco, e Cervatto, in provincia di Vercelli, rispettivamente con il 90,6% e il 90%. Chiudono la top 5 per il Sì un altro Comune nel Reggiano, Platì dove il voto di 1.215 persone è risultato in un 89,6% in favore della proposta, e Aquila D'Arroscia (Imperia) con l'87,7%.