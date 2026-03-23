Referendum, gli estremi di Sì e No dell'Italia divisa: i Comuni “bulgari” dove è stato un plebiscito
Dal 91% per il No a Lodine al trionfo del Sì nella San Procopio calabrese: piccoli borghi hanno scelto da che parte stare con percentuali da record
La fotografia scattata dall'interno delle urne del referendum sulla giustizia immortala un'Italia divisa quasi perfettamente a metà, se non in termini regionali almeno in termini numerici percentuali. All'interno di questo spettro, che ha fratturato l'Italia tra un 53,3% e un 46,7%, ci sono le più disparate sfumature di preferenza. Anche quelle più estreme, quei Comuni - piccoli - dove il Sì o il No si sono imposti con numeri da plebiscito.
I Comuni dominati dal No
A senso unico è stata la votazione a Lodine, in provincia di Nuoro, dove il rifiuto della riforma costituzionale proposta dal governo ha raggiunto addirittura il 91,3%. Numeri possibili, assioma vero per tutti gli esempi "estremi", proprio a causa del numero ridotto o ridottissimo di votanti: in questo caso 183. A completare il podio delle sezioni più contrarie al referendum Stroppo, in provincia di Cuneo, con l'82,1% su 56 votanti e Cassaro, in provincia di Siracusa, con l'81,05% con 309 persone che hanno depositato la loro scheda nelle urne. Quasi a parimerito Massello, nel Torinese, dove 42 persone ha indicato il No con un tasso dell'81%. A Domanico, in provincia di Cosenza, il No ha vinto con l'80,8%.
Gli acuti del Sì, il più alto in Calabria
Pur nella sconfitta, il Sì ha avuto vette notevoli in molti Comuni del nord. Paradossalmente, però, il Comune che ha premiato di più la proposta governativa è stato San Procopio, in provincia di Reggio Calabria, dove il Sì ha vinto con il 90,7% delle preferenze. In una regione che ha penalizzato, e non poco, la maggioranza di governo. Poco più sotto Val Rezzo, nel Comasco, e Cervatto, in provincia di Vercelli, rispettivamente con il 90,6% e il 90%. Chiudono la top 5 per il Sì un altro Comune nel Reggiano, Platì dove il voto di 1.215 persone è risultato in un 89,6% in favore della proposta, e Aquila D'Arroscia (Imperia) con l'87,7%.