Referendum Giustizia 2026, a Lampedusa l'affluenza più bassa d'Italia ma vince il sì

Alle urne meno del 27% degli aventi diritto al voto, tradotto: l'affluenza più bassa d'Italia. Questi numeri si registrano a Lampedusa e Linosa, dove per la precisione si sono recati alle urne per il referendum sulla giustizia solamente il 26,93% della popolazione dell'arcipelago delle Pelagie. "Purtroppo è un'affluenza molto bassa, ma oltre il 61% ha votato sì" ha spiegato il sindaco Filippo Mannino che è stato fra i sostenitori della riforma. La motivazione, secondo il primo cittadino è semplice: "A Lampedusa e Linosa, tanto i referendum, quanto le politiche, non vengono sentite. Solo le comunali portano in blocco gli isolani alle urne".