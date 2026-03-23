Referendum Giustizia 2026, a Lampedusa l'affluenza più bassa d'Italia ma vince il sì
Il commento del sindaco Mannino: "Tanto i referendum, quanto le politiche, non vengono sentite"
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Alle urne meno del 27% degli aventi diritto al voto, tradotto: l'affluenza più bassa d'Italia. Questi numeri si registrano a Lampedusa e Linosa, dove per la precisione si sono recati alle urne per il referendum sulla giustizia solamente il 26,93% della popolazione dell'arcipelago delle Pelagie. "Purtroppo è un'affluenza molto bassa, ma oltre il 61% ha votato sì" ha spiegato il sindaco Filippo Mannino che è stato fra i sostenitori della riforma. La motivazione, secondo il primo cittadino è semplice: "A Lampedusa e Linosa, tanto i referendum, quanto le politiche, non vengono sentite. Solo le comunali portano in blocco gli isolani alle urne".
Numeri che non sorprendono
Numeri negativi e che non sono nuovi nell'arcipelago. Tornando indietro all'ultimo referendum, quello dell'8 e 9 giugno 2025 che affrontava temi come lavoro e cittadinanza, le cose non andarono meglio. Nello specifico, come ricordato dal sindaco Mannino: "Nel referendum che c'era stato prima di questo, l'affluenza era stata di poco oltre il 20%. Con questo siamo arrivati quasi al 27%. È già un risultato".