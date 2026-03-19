Referendum Giustizia, i leader Pd-M5S-Avs: "No ai giudici sotto il governo"

"Dobbiamo comunicare a Carlo Nordio, Giorgia Meloni e alla maggioranza di governo che neanche in Ungheria hanno scritto che i giudici non sono liberi, neanche nella Repubblica iraniana. Quando vuoi colpire l'indipendenza dei giudici non lo scrivi da nessuna parte, lo fai", ha osservato Nicola Fratoianni. Per Angelo Bonelli "non si possono violentare e offendere l'intelligenza degli italiani", nè "sfregiare la Costituzione". E infatti, ha proseguito convinto, "c'è una inarrestabile avanzata del No, perché c'è una inarrestabile indignazione del popolo italiano, degli italiani, di fronte alle bugie inaccettabili della presidente del Consiglio, che si dovrebbe vergognare per quello che ha detto in questi giorni, affermare che se vincerà il no verranno liberati stupratori, pedofili, spacciatori. Una vergogna che in qualunque altro paese civile avrebbe accompagnato la presidente del Consiglio verso le dimissioni". A chiudere il pomeriggio, Daniele Silvestri che regala alla piazza un inedito, sulle note di un pianoforte: "Un Paese di sana e robusta Costituzione".