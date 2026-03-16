Referendum che hanno cambiato l’Italia: il voto del 1981 sull'aborto

Dopo il voto sul divorzio del 1974, fu la seconda grande consultazione popolare su un tema etico e sociale. Il risultato consolidò la legge 194 e contribuì a stabilizzare una normativa che, fino ad allora, era rimasta al centro di un duro confronto politico e culturale. Segnò anche la conferma di un cambiamento già emerso negli anni Settanta ovvero la creazione di una società sempre più coinvolta nelle scelte sui diritti civili e sul ruolo dello Stato nella vita privata dei cittadini.