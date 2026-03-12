Referendum, Meloni: "Non vogliamo liberarci della magistratura, dimissioni in nessun caso"

"Non facciamo questa riforma perché ce l'abbiamo con qualcuno. Voglio essere molto chiara: qui nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura. Quello che noi abbiamo in mente è sistemare quello che non funziona, anche per i magistrati, ma soprattutto per i cittadini". Anche quelli che vorrebbero vederla lontana da palazzo Chigi. È a loro che Meloni manda un "consiglio". "A quelli che non mi votano, che mi detestano, dico di non cadere nella trappola perché non c'è alcuna possibilità che io mi dimetta in nessun caso - ribadisce -. Quindi se non amate questo governo, ma condividete la riforma, consiglio di votare Sì anche se il governo non vi piace. Tra un anno quando si andrà a votare alle elezioni politiche avrete comunque l'occasione di mandare a casa il governo, però intanto indipendentemente da chi guiderà il prossimo avrete portato a casa una giustizia riformata, più giusta, più efficiente, più meritocratica e più libera. Se invece votate No, vi tenete questo governo e pure una giustizia che non funziona. Non mi pare un affarone".