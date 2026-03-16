Referendum che hanno cambiato l’Italia: il voto sul divorzio del 1974

La partecipazione fu altissima. Alle urne si presentarono oltre 33 milioni di elettori, pari all’87,7% degli aventi diritto. Il risultato fu netto: il "No", cioè il voto contrario all’abrogazione della legge, vinse con il 59,3% dei consensi. Il "Sì", che avrebbe cancellato il divorzio, si fermò al 40,7%. In numeri assoluti furono oltre 19 milioni gli italiani che votarono per mantenere la legge, contro circa 13 milioni favorevoli alla sua abolizione. Il voto mostrò anche un’Italia divisa geograficamente. Il "No" prevalse soprattutto nel Centro-Nord e nelle grandi città, mentre nel Sud il consenso al "Sì" fu più forte, anche se non sufficiente a ribaltare il risultato nazionale.