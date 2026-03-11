Sal Da Vinci: "Meloni non mi ha mai chiesto la canzone per il Sì"
Il vincitore del festival: "Telefonata di 30 secondi, mi ha fatto solo i complimenti per Sanremo"
"Non mi ha chiesto di usare la canzone per il referendum, sono parole che volano nel web e diventano gigantesche": così Sal Da Vinci, in merito all'ipotesi che la sua canzone "Per sempre sì" con cui ha trionfato all'ultimo festival di Sanremo, possa essere utilizzata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la campagna referendaria a sostegno del Sì.
Il premier, ha aggiunto il cantante, "mi ha chiamato facendomi i complimenti per la vittoria a Sanremo ed è finita lì. È stata una telefonata durata 30 secondi perché aveva altre cose molto più importanti di cui occuparsi che della mia vittoria".
"Naturalmente - ha chiarito il cantante napoletano - se quella canzone vuole essere usata per spot, chiunque deve poi rivolgersi alla casa discografica. Le canzoni sono il riassunto di possibilità, io ho scritto una canzone, insieme a un gruppo di lavoro straordinario, che parla d'amore, poi le canzoni diventano di tutti".