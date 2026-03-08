Referendum Giustizia, Meloni a "Fuori dal coro": "Votando no non mi mandano a casa"

"Chi non è d'accordo con decisioni surreali" come quelle del caso Tortora, sui migranti clandestini trasportati nei centri in Albania o sulla separazione dai figli dei genitori della famiglia del bosco "potrebbe andare a votare in massa sì al referendum - ha continuato Meloni - perché è l'unica equazione per gli italiani per poter dire a certa magistratura che non condividono queste decisioni". Più in generale, ha affermato, "se non partiamo dalla base dei problemi non possiamo risolverli. Sono convinta che la riforma della giustizia interviene anche su materie come immigrazione e sicurezza che viaggiano su tre livelli: servono le leggi e gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine che sono compito nostro, serve che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro e serve che la magistratura faccia rispettare le leggi. Ma se uno dei tre livelli non funziona il meccanismo si inceppa. E io conosco moltissimi casi nei quali il meccanismo a mio avviso si è inceppato".