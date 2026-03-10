Referendum, Anm: "Contro di noi toni inaccettabili, seguire le parole di Mattarella"

"In queste ultime settimane abbiamo deciso di non rispondere mai agli attacchi ricevuti a più riprese da esponenti politici, anche di altissimo profilo", si legge nella nota pubblicata dall'Anm. "L'appello all'abbassamento dei toni che è stato rivolto a tutte le parti in causa dalla più alta carica dello Stato era, e ancora di più oggi, è assolutamente opportuno. Per cui, anche se il tono e le argomentazioni contro la magistratura italiana sono oramai giunte a un livello inaccettabile per chi auspica la rispettosa collaborazione tra le istituzioni del nostro Paese, continueremo a mantenere inalterata la nostra linea". Dunque, l'invito è quello di seguire le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in più di un'occasione, ha ribadito: "Le altre Istituzioni rispettino il Csm".