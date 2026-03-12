Come funzionano i referendum nel mondo: ecco i Paesi a confronto

Molti Paesi europei prevedono strumenti di democrazia diretta, ma con regole molto diverse. In Svizzera, ad esempio, esiste un sistema molto sviluppato di iniziativa popolare e referendum obbligatori, sia a livello federale sia cantonale: i cittadini possono proporre modifiche alla Costituzione e abrogare leggi approvate dal Parlamento. In Germania, invece, i referendum sono consentiti solo a livello locale, mentre a livello federale non esiste uno strumento equivalente a quello italiano. In Francia il Presidente può indire referendum per modifiche costituzionali o leggi particolari, ma è uno strumento raro e molto regolamentato. L’Irlanda, infine, prevede che ogni modifica costituzionale debba passare per referendum, rendendo gli irlandesi protagonisti diretti delle scelte legislative. Anche la Spagna ha utilizzato il referendum, soprattutto per modifiche costituzionali o questioni particolarmente delicate, come nel caso della riforma sull'autonomia della Catalogna, ma è uno strumento meno frequente e più circoscritto rispetto alla Svizzera.