Dal divorzio all'aborto, i referendum che hanno mobilitato gli italiani

Il 21 marzo 2026 gli elettori italiani sono chiamati a votare su alcuni referendum abrogativi che riguardano il funzionamento della giustizia. I quesiti puntano a modificare o cancellare parti di norme esistenti su temi come l’organizzazione della magistratura e la responsabilità dei magistrati. Nei referendum abrogativi i cittadini non approvano una nuova legge, ma decidono se eliminare norme già in vigore. L’affluenza stimata è del 57,3%, ma non sempre è stata così bassa: in passato i referendum hanno registrato partecipazioni molto più elevate, con milioni di italiani alle urne. Dai temi sociali come il divorzio e l’aborto fino a questioni economiche e politiche come la scala mobile e il finanziamento pubblico ai partiti, ci sono state consultazioni che hanno davvero mobilitato le masse.