Referendum, Elly Schlein: "Basta strumentalizzare l'attualità per attaccare i giudici"

"Se la preoccupazione sono gli stupratori liberi per strada mi chiedo come mai Giorgia Meloni, con la quale io avevo fatto un accordo, ha stracciato la proposta di legge che ogni atto sessuale senza consenso è stupro sostituendolo con la Legge Bongiorno che rischia di fare un passo indietro proprio a tutela delle vittime - ha proseguito Elly Schlein - Quello che chiedo è che la smettano di strumentalizzare l'attualità per attaccare i giudici. Altrimenti va a finire come il caso di Rogoredo su cui la Premier non si è ancora scusata dopo aver detto ai giudici che non dovevano iniziare alcuna indagine sull'agente. Se l'avessero ascoltata quel poliziotto oggi sarebbe ancora libero".