Referendum Giustizia, Meloni: "Dovremo impedire a chi ha fatto politica di andare subito al Csm"

Riguardo ai toni tesi delle ultime settimane, con un fronte del no che ha "gridato al fascismo", la premier si è limitata a commentare: "Quando i toni sono così accesi o, diciamo, gli scenari che si paventano sono così drammatici, spesso è perché non si può dire la verità. Quando non si sta nel merito è perché il merito viene temuto. Parlano di attentato alla Costituzione e deriva illiberale, perché è l'unico argomento che rimane, ed è l'unico argomento che rimane per mobilitare il proprio elettorato, su una riforma che è di assoluto buonsenso. La sinistra non può dire: è stato un governo di centrodestra che ha fatto la riforma che proponevamo tutti perché sono stati più bravi di noi".