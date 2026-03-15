Cartellone con Meloni e Nordio bruciato al Corteo di Roma, tre identificati dalla Digos

Ci sono i primi tre identificati per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump bruciati nel corso del Corteo a Roma per il No al referendum e contro la guerra. Sono stati identificati dagli agenti della Digos di Roma, con la collaborazione delle altre Digos. Due provenivano da Padova e uno da Napoli. Per tutti scatterà la denuncia all'autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri responsabili attraverso l'analisi delle immagini.