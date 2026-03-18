I referendum che hanno cambiato l'Italia: il voto sulla caccia del 1990

Il 3 giugno 1990 gli italiani furono chiamati alle urne per esprimersi su due referendum riguardanti l’attività venatoria e la tutela della fauna selvatica. La consultazione arrivava al termine di anni di dibattito tra associazioni ambientaliste e mondo venatorio, in un periodo in cui cresceva l’attenzione pubblica per i temi della protezione degli animali e dell’ambiente.