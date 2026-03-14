"I colpi di fucile spaventano i cavalli": rissa alla battuta di caccia, muore un 42enne russo

Secondo le prime ricostruzioni, Sergevich si sarebbe lamentato per il fastidio arrecato ai cavalli del vicino maneggio dagli spari di caccia. Avrebbe poi provato a togliere il fucile delle mani dell'uomo e da lì sarebbe iniziata una rissa e partito il colpo accidentale. Berdini, indagato per l'omicidio dell'uomo, assistito dagli avvocati Andrea Andrenacci e Rossano Romagnoli, si è recato alla procura di Fermo ed è stato interrogato per due ore dalla pubblico moinistero Marinella Bosi. Avrebbe parlato dei particolari dell'incidente e avrebbe spiegato che si è trattato di un fatto accidentale. Sarebbe stato lui stesso a chiamare il 118 e i Vigili del fuoco.