Favignana dice addio a "zia Rosina": morta a 104 anni la nonna più anziana delle Egadi
Rosa Giangrasso era la cittadina più longeva delle Egadi e un simbolo di affetto e memoria per tutta l'isola. Il sindaco: "Fai buon viaggio zia Rosina"
L'isola di Favignana dice addio alla sua abitante più anziana. Rosa Giangrasso, conosciuta da tutti come "zia Rosina", è morta all'età di 104 anni lasciando un grande vuoto nella comunità. Con la sua scomparsa se ne va anche la donna più longeva dell'arcipelago delle Egadi, figura familiare e amatissima tra i residenti. Ad annunciare la notizia è stato il sindaco Giuseppe Pagoto, che ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio dell'amministrazione e dei cittadini. Sul profilo social del Comune ha salutato l'anziana con un messaggio semplice ma carico di affetto: "Fai buon viaggio zia Rosina".
Rosa Giangrasso era diventata negli anni un punto di riferimento per Favignana. Quando raggiunse il traguardo dei cento anni, il Comune organizzò per lei una grande festa. Da allora ogni compleanno si trasformava in un piccolo evento, con visite e attenzioni speciali dedicate alla centenaria.
Ancora lo scorso novembre i carabinieri della stazione locale avevano festeggiato con lei il suo 104esimo compleanno. Gli uomini dell'Arma, unico presidio delle forze di polizia sull’isola, erano soliti passare a trovarla spesso per assicurarsi che stesse bene e per verificare se avesse bisogno di assistenza.
In occasione dell'ultimo compleanno avevano portato una torta e dello spumante, condividendo il momento con i rappresentanti del Comune e con il parroco dell'isola. Nonostante l'età avanzata, la donna viveva da sola. Favignana la ricorda con affetto, salutando una donna che con la sua lunga vita è stata testimone della storia dell'isola.