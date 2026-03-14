L'isola di Favignana dice addio alla sua abitante più anziana. Rosa Giangrasso, conosciuta da tutti come "zia Rosina", è morta all'età di 104 anni lasciando un grande vuoto nella comunità. Con la sua scomparsa se ne va anche la donna più longeva dell'arcipelago delle Egadi, figura familiare e amatissima tra i residenti. Ad annunciare la notizia è stato il sindaco Giuseppe Pagoto, che ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio dell'amministrazione e dei cittadini. Sul profilo social del Comune ha salutato l'anziana con un messaggio semplice ma carico di affetto: "Fai buon viaggio zia Rosina".