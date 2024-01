Cecina (Livorno), morto "Tripolino": l'uomo più anziano d'Italia

È morto nella sua casa di Cecina (Livorno), a 111 anni di età, Tripoli Giannini, detto "Tripolino", l'uomo più anziano d'Italia.

Lo ha reso noto il Comune che, a nome di tutta la cittadinanza, ha espresso le condoglianze alla famiglia. "Credevo fosse immortale e...invece!", ha detto il figlio dell'uomo, Romano. Il decesso è avvenuto la mattina del 31 dicembre nell'abitazione di famiglia. "Tripolino" era molto conosciuto, non solo a Cecina. Oltre a essere la persona più anziana della Penisola, lo era di gran lunga anche fra i Bersaglieri, il corpo dell'Esercito in cui aveva prestato servizio militare, appartenenza rivendicata con orgoglio per tutta la sua vita.