Pesaro, è morta a 113 anni la donna più anziana d'Italia

E' morta, nella sua casa di Pesaro, tra le braccia della figlia 87enne, Domenica Ercolani, conosciuta da tutti come Nina, decana d'Italia.

La donna più anziana del Paese, infatti, aveva spento 113 candeline lo scorso 3 luglio. Sul certificato medico, come riporta Il Resto del Carlino, il decesso è avvenuto per "cachessia senile", più semplicemente la nonnina d'Italia è morta "di vecchiaia". Aveva superato indenne due pandemie, la Spagnola del 1918 e il Covid, e due guerre mondiali. "Per stare bene bisogna essere buoni", era il suo slogan.