Boom di centenari in Italia: sono quasi in 20mila, per l'83% donne

Sono per l'esattezza 19.714, di cui 16.427 donne (l'83%) e 3.287 uomini. Si tratta del dato più alto di sempre, arrivato quasi a raddoppiare rispetto a quello registrato nel 2009. Secondo gli esperti, la crescita della popolazione di "quinta età" dovrebbe continuare anche in futuro.

"La quinta età" "Da qui al 2032 ci aspettiamo un raddoppio dei centenari" dichiara Niccolò Marchionni, ordinario di Medicina interna all'Università di Firenze e presidente della Società italiana di cardiologia geriatrica al quotidiano La Stampa. "Superare i cent'anni era una cosa prima rarissima, ormai lo sta diventando sempre meno", spiega l'esperto. Dunque non si tratta più di casi eccezionali e nel futuro prossimo i più longevi d'Italia si candidano a diventare una vera e propria categoria di popolazione"

La più anziana d'Italia La persona più anziana del nostro Paese è una donna: Domenica Ercolani, detta Nina, che ha già spento 112 candeline. Nina vive a Pesaro insieme alla figlia di 86 anni. L'uomo più longevo d'Italia ha 110 anni, anche se in "classifica" è preceduto da 11 donne nate non molto tempo prima di lui. Si tratta dell'ex bersagliere Tripolino Giannini che vive a Cecina, in Toscana.

I segreti della longevità Gli scienziati che hanno fatto ricerche nei luoghi dove l'aspettativa di vita è maggiore, le cosiddette "Blue Zones" (come la Barbagia in Sardegna, le isole di Okinawa del Giappone e Ikaria in Grecia) studiano le abitudini e anche la genetica dei centenari. Un elemento non può prescindere dall'altro, secondo gli esperti. Secondo gli studi più recenti ci sono caratteristiche che accomunano i centenari nel mondo: non vivono da soli ma mantengono un'intensa rete di relazioni, una vita non sedentaria e un'alimentazione con poche calorie. In Italia la regione con il rapporto più alto tra popolazione di centenari e il totale dei residenti è il Molise, seguito da Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Abruzzo.