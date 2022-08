Vicenza, centenaria rinnova la patente per altri due anni: "Amo la mia libertà"

È la storia straordinaria di Candida Uderzo, un'arzilla centenaria che qualche settimana fa si è presentata all'autoscuola di Breganze , in provincia di Vicenza, per chiedere il rinnovo della patente di guida . Nonostante l'età, quando il personale della motorizzazione l'ha sottoposta a tutti i controlli medici del caso non ha avuto dubbi: la signora Candida è perfettamente in grado di guidare , almeno per altri due anni.

Voglia di indipendenza -

voglia di autonomia

Mi piace essere autonoma

sentire libera

Vista ottima e lucidità mentale, ma soprattutto. Sono questi gli ingredienti che hanno garantito alla signora Candida il rinnovo della patente: "Io guido da sempre.- racconta - anche per non pesare su mio figlio. Questo rinnovo mi rende felice e mi faràancora un po'".

Il suo segreto -

Non prendo mai medicinali

momenti difficili

scomparsa del marito

"Sono fortunata: ho 100 anni, essere così in salute stupisce anche me.- precisa - al massimo ogni tanto qualche pastiglia per dormire", racconta Candida, che pure nella sua vita ha dovuto affrontare. Uno dei più bui, si confida, è stata la, quando era ancora giovane. Ma nel dolore ha trovato la forza per rivoluzionare la sua vita: "Ho pensato che rimanere vivi voleva direnon rinunciare a nulla".

Non smettere mai di muoversi -

una passione

marciare

pronta a partire

Durante quel periodo, la scoperta di- oltre a quella della guida - l'ha aiutata molto: "Come prima cosa ho cominciato a. Andavo con le amiche a fare lunghe passeggiate. Mi ha aiutato molto a superare il lutto. Una volta in pensione mi sono iscritta al gruppo marcia Laverda di Breganze. E da quel momento non ho peso un'uscita. Ogni domenica alle 6 - conclude - mi trovate sull'uscio di casa".