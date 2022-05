Vivere a lungo e in benessere: un forum ci insegna la via

L’evento è ideato e organizzato da

Wise Society,

promuovere stili di vita

fare impresa

intesi come unico strumento,

rallentare i processi di invecchiamento

la piattaforma multimediale internazionale che raccoglie progetti, best practice di aziende, testimonianze di imprenditori, ricercatori, professori, medici, impegnati nele modi dipiù attenti al benessere dell’individuo e all’ambiente, in collaborazione con importanti partner medico-scientifici. È il primo e più̀ importante evento in Italia dedicato ai temi della longevità̀ e della prevenzionepartendo già̀ da quando si è molto giovani, pere vivere meglio e più̀ a lungo.

L’evento,

completamente gratuito,

masterclass

talk

workshop,

Damiano Galimberti

un linguaggio semplice e comprensibile

l'epigenetica

nutraceutica

genomica

medicina predittiva

prevede un ricco palinsesto diideati con l'ausilio di un prestigioso comitato scientifico presieduto dal professor, esperto di Dna e presidente dell’Associazione Italiana Medici Anti-Aging, il Forum si propone di avvicinare il grande pubblico, sempre utilizzando, a temi quanto mai affascinanti ma a volte piuttosto complessi, come(ovvero lo studio di quelle variazioni nell'espressione dei nostri geni che non sono provocate da vere e proprie mutazioni genetiche, ma che possono essere trasmissibili), la(cioè lo studio dei principi nutritivi contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute), la, cioè lo studio del genoma degli organismi viventi, e la, che si rivolge alle persone senza malattie evidenti, in cerca di segni di fragilità o di un difetto che conferisce loro una certa predisposizione a sviluppare una malattia. L’appuntamento si colloca all'interno del decennio 2021-2030 dedicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità all'Healthy Ageing, con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani e in grado di favorire il benessere psicofisico delle persone.

Il Forum è declinato in quattro aree di interesse, legate soprattutto agli stili di vita:

Be Healthy,

Be Beautiful,

Be Active,

Be Safe

dedicato al benessere e alimentazione;in cui si declinano le iniziative legate alla bellezza per il corpo e al benessere per la mente;(movimento e attività̀ fisica),(inquinamento indoor e qualità̀ dell’aria).

Oltre alla

plenaria di apertura

Paolo Mariconti,

Romina Inés

Chiara Segrè

Agnese Collino

Nelson Marmiroli,

, il 25 maggio alle ore 9,30, dedicata al tema “Le nuove frontiere della ricerca: quali gli scenari più promettenti in ottica di longevità?” con eminenti esperti e ricercatori del settore per comprendere cosa dobbiamo attenderci per il futuro alla luce dei forti cambiamenti socioeconomici in atto e del progredire della ricerca, segnaliamo, tra gli altri, alcuni appuntamenti di particolare interesse. Tra questi, l’intervento del dottorche introduce nell’affascinante mondo dell’ipnosi e nei segreti dei mitocondri; la conferenza della dottoressaCervigni, biologa nutrizionista e Responsabile scientifico della Fondazione Valer Longo, la quale parla di alimentazione e oncologia per illustrarci come quello che mangiamo possa prevenire i tumori e rinforzare anche l’efficacia delle terapie;, biologhe e supervisore scientifiche della Fondazione Umberto Veronesi, svelano i segreti dei centenari e le abitudini quotidiane che concorrono ad allungare la vita; il grande apneistamedico, coach e campione di apnea, illustra la sua scienza del respiro, mostrandoci come una corretta respirazione possa aiutare ciascuno di noi a combattere l’insonnia;professore emerito di Biotecnologie ambientali Università di Parma, ci aiuta invece a capire quali sono le piante in grado di purificare l’aria di casa, aiutandoci a combattere l’inquinamento indoor.

Spiega il presidente del comitato scientifico

Damiano Galimberti

: “Oggi siamo in presenza di una sorta di ‘rivoluzione copernicana’ nella medicina, il cui obiettivo diventa quello di ‘condizionare l’invecchiamento’, ovvero rendere sereno il trascorrere degli anni in una condizione di essere umano sano, autonomo, libero, il più possibile, dalle patologie cronico-degenerative tipiche dell’età avanzata. Ciò porta a passare, quindi, da una medicina curativa a una medicina preventiva, che rimane la miglior arma a disposizione per preservare il proprio benessere”.

BE WISE – Longevity e Anti-Aging World Forum,

organizzato da Wise Society, si avvale della partnership e della presenza di rappresentanti di importanti realtà̀ scientifiche, fra cui Associazione Italiana Medici Anti-Aging, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Valter Longo, Organizzazione Mondiale della Sanità, Istituto Superiore di Sanità, Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo Università Popolare di Medicina degli Stili di Vita – Lifestyle Medicine, Società̀ Italiana di Medicina Ambientale, AssoBio - Associazione Nazionale delle Imprese di Trasformazione e Distribuzione di Prodotti Biologici, Confestetica, Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane.