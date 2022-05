Luce: dieci ragioni per cui fa bene alle persone e al mondo

In terrazza come a casa: cinque tips per rendere più vivibile lo spazio outdoor

– Il nostroha bisogno della luce. I raggi solari, infatti, presiedono alla sintesi dellaindispensabile alla salute delle ossa e dei denti, ma anche importante artefice nella modulazione dell’umore, risorsa chiave per sentirci felici e per combattere ansia, depressione, ma anche malattie come il diabete e il dolore cronico. La luce, inoltre, regola ie laindispensabile per concentrarci meglio durante il lavoro ed essere più produttivi. I ritmi e le condizioni di lavoro contemporanee, purtroppo, ci impongono uno stile di vita che limita fortemente la nostra esposizione ai raggi solari, facendoci perdere una parte importante di questi benefici, dato che trascorriamo circa il 90% della nostra vita in ambienti chiusi. Secondo un sondaggio pubblicato su Harvard Business Review, avere a disposizione la luce naturale è il primo asset che i dipendenti cercano nel loro ambiente di lavoro. Uno studio realizzato dalla Northwestern Medicine and the University of Illinois ha dimostrato che, in effetti, i lavoratori le cui postazioni si trovano vicine alle finestre ricevono il 176% in più di esposizione alla luce solare e ciò si traduce, la notte, inQuesti benefici, spiega un altro recente studio, realizzato della Cornell University, hanno effetti anche sugli occhi, con una riduzione del 51% dell’affaticamento e sulla testa, con un -63% nell’incidenza dell’emicrania, con conseguente diminuzione dei congedi di malattia. In più, spiega il portale ElementalGreen, l’esposizione alla luce determina unacon minori rischi di soffrire di patologie cardio-circolatorie, di stress e ansia, e attenuando gli effetti del(SAD), particolarmente evidente nei mesi invernali negli abitanti dei paesi nordici, con un incremento dei casi di depressione e del tasso di suicidi.

- Ma gli effetti dell’illuminazione influenzano direttamente anche l’ambito economico e produttivo. La luce, infatti, secondo uno studio della Pacific Gas & Electric, favorisce direttamente lecon incrementi che arrivano fino al +40% rispetto a negozi poco o per nulla esposti alla luce naturale. È anche scientificamente dimostrato che la luce naturalefino al 15%. Infine, ma non meno importante, la luce naturale è gratis e offre





- La luce, infine, può trasformarsi in elemento artistico. “Quando la sua intensità, la cromia e la dinamica vengono progettate per trasformare uno spazio o un momento, si crea emozione, e questo, in un modo o nell’altro, muove chiunque: tutti provano un’emozione e sviluppano un senso critico nell’ammirare quella che mi piace chiamare ‘architettura liquida’, ossia un’interpretazione artistica degli edifici con opere di video mapping che attraverso le immagini proiettate su di essi ne trasformano la percezione fisica donandogli un senso diverso, coinvolgente e da condividere”, spiegaArt Director del Kernel Festival, uno dei più importanti multimedia light art festival italiani. La luce diventa così un fattore determinante anche per la, anche in funzione della latitudine: nel Nord Europa, dove l’esposizione alla luce del sole è minore le strade sono più ampie, si cerca luce e si trascura l'ombra, dove invece la luce solare è più intensa, come nei vicoli o nelle piazzette delle città dei Paesi dell’Europa Meridionale, le strade si stringono, si ammortizza la luce e si disegna ombra. L’elemento luminoso è in grado di modificare la percezione degli spazi di socialità delle nostre città.





Ecco, infine, il vademecum con i 10 benefici della luce per cittadini, società e spazi urbani secondo esperti e studi internazionaliuna maggiore esposizione alla luce naturale allunga il riposo notturno, facendo guadagnare, in media, 46 minuti di sonno.la luce naturale contribuisce a ridurre del 51% l’affaticamento degli occhi e consente una migliore messa a fuoco delle immagini.l'illuminazione artificiale assorbe circa un terzo dei consumi di un edificio, la luce naturale abbatte i consumi energetici del 40%.restare esposti alla luce solare per 30 minuti al giorno contribuisce ad una riduzione dei livelli di ansia e stress, accrescendo il benessere psico-fisico.la luce naturale regola alcuni disturbi tra cui il SAD (Disturbo Affettivo Stagionale): il venir meno della luce solare è responsabile, nei Paesi Nordici, dell’incremento della depressione nei mesi freddi e con poca luce, con un importante aumento dei tassi di suicidio.un punto vendita ben esposto alla luce del sole può incrementare le sue vendite del 40%.l’esposizione alla luce naturale aumenta del 15% la produttività negli uffici.la combinazione tra luce e arte o tra luce e architettura dona atmosfera alla città e offre ai visitatori l'opportunità di vedere uno spazio in un modo completamente nuovo.a luce e le installazioni luminose possono migliorare la percezione di uno spazio, facendolo sentire più sicuro, più moderno e più desiderabile come luogo in cui trascorrere del tempo.l’arte della luce contribuisce a creare nei cittadini un senso di identità, unicità e orgoglio civico, rendendo gli spazi pubblici più vivibili e attraenti per i turisti.