Foggia, medico 91enne si laurea per la 15esima volta

Il percorso di studi

Quella in criminologia nel corso di Scienze investigative, che per altro è una delle innovazioni dell'Università di Foggia, è solo l'ultimo risultato raggiunto da Leonardo Altobelli (che è stato medico di base fino a 70 anni). La proclamazione ufficiale è prevista martedì pomeriggio presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo foggiamo. Il percorso di studi che ha alle spalle, infatti, è quanto mai vario. Di certo invidiabile. Un titolo accademico dopo l'altro, lo studente 91enne ha arricchito il suo percorso di studi con lauree in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, una doppia laurea in Pedagogia, Agraria, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia, Biotecnologie, Archeologia e un master in criminologia.