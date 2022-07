19 luglio 2022 09:35

Palermo, a 99 anni consegue la laurea magistrale in filosofia con 110 e lode

Classe 1923, Giuseppe Paternò ha stupito tutti conseguendo una laurea magistrale in Scienze filosofiche all’Università di Palermo con 110 e lode. Il super nonno, con due figli e quattro nipoti, ha presentato una tesi dal titolo "Locke/ Kierkegaard/ Heidegger e le loro visioni sul cristianesimo".

A luglio 2020 Paternò era diventato il laureato più anziano d’Italia, quando a 97 anni aveva ottenuto la laurea triennale in Storia e filosofia. Ovviamente, sempre con il massimo dei voti.

Dopo questi importanti traguardi nonno Giuseppe non ci pensa nemmeno a fermarsi e guarda già ai progetti futuri: come scrive suo figlio Ninni Paternò su Facebook, infatti, il prossimo impegno sarà un romanzo dal titolo “Storia dei ragazzi di Via Papireto, viaggio di cento anni a Palermo".

L’anziano è cresciuto nella zona dello storico mercato del Capo, a Palermo. Nonostante la passione per lo studio, fu costretto dal padre a cominciare a lavorare, prima come fattorino e poi come dipendente di Ferrovie dello Stato. Una volta andato in pensione, nel 1984, Paternò non si è arreso e ha ricominciato a studiare. La sua storia insegna che non è mai troppo tardi per raggiungere i propri obiettivi.