Laurea con lode dietro le sbarre: ergastolano consegue il quarto titolo accademico

Giuseppe Perrone , classe 1966, ha potuto portare a termine il suo percorso di studi, mentre sconta quel che resta della sua pena detentiva all'interno del carcere di Rebibbia . L'uomo, ex membro della Sacra Corona Unita , è stato condannato nel 1996 per l'omicidio di Mauro Maniglio, studente di diciotto anni ucciso per uno scambio d'identità.



Dopo cinque anni, passati in

regime di 41bis

Perrone

la

pittura, il teatro

lo studio

"Istituzioni di Regia"

Dams

"Lettere e Filosofia"

Bologna

La quarta

Tor Vergata

Roma

Gli abissi di una pena: a partire da Primo Levi

sull'isola di Pianosa, il trasferimento a San Gimignano e quello nel carcere romano,ha avuto il tempo di scoprire passioni come. Ha ripreso gli studi da dove li aveva interrotti, prima di essere arrestato, ottenendo il diploma di maturità da istituto tecnico commerciale. Successivamente ha beneficiato di diversi programmi per detenuti per conseguire la laurea inaldi Bologna, con una tesi dal titolo "L'impiccato parlante", per poi specializzarsi in "Discipline Teatrali".Dopo aver sostenuto qualche esame in "Teologia" all'università di Padova, ha poi concluso il proprio percorso di studi diall'università diin ordine temporale è arrivata dall'universitàdi. Difronte alla commissione ha discusso la sua tesi dal titolo "". Insieme a lui, per la prima volta dopo la pandemia, ha assistito alla cerimonia la moglie.