Jovanotti, la figlia Teresa si laurea a New York: solo un anno fa aveva sconfitto un tumore

Oggi Teresa Cherubini , figlia di Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani , si è laureata alla School of Visual Art di New York. Per dare la notizia, la ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram un suo avatar, felice e con la corona d’alloro, accompagnato dalle parole del romanzo "Rosso, bianco & sangue blu" di Casey McQuiston: "A volte fai un salto e ti limiti a sperare che non sia una scogliera".

Sempre rispettoso della sua privacy, Jovanotti non ha fatto proclami social ma ha solo condiviso il post nelle sue storie, con l'aggiunta di cuori e applausi.

Terry, come si fa chiamare su Instagram, è guarita un anno fa da un tumore, un linfoma di Hodgkin come lei stessa ha raccontato sui social spiegando il suo lungo percorso di guarigione. Jovanotti ospite di Mara Venier a "Domenica In" ha recentemente speso parole d'elogio per la figlia per come ha affrontato questa difficile battaglia: "Teresa ha avuto un momento di difficoltà qualche mese fa e ha dimostrato una forza... È stata strepitosa".

"Lei è una lettrice folle. Legge i russi, la grande letteratura… È una ragazza in gamba. Mi piace. Se me la presentassero, direi 'È una ragazza forte'. Poi ha dei difetti, eh: ha un caratterino… Quando si punta su una cosa, non la smuovi", ha anche raccontato il cantautore.