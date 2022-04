Jovanotti si emoziona in tv: "Mia figlia Teresa è stata strepitosa"

"Mia figlia ora sta studiando arte negli States - ha proseguito Jovanotti ospite di Mara Venier a 'Domenica In' - A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori. Da bambino volevo fare il pittore. Poi ho scoperto la musica che mi ha cambiato la vita, ma fino ai 12 anni dipingevo come un pazzo".

Parlando con tenerezza di Teresa, Jova ha aggiunto: "È difficile focalizzare che tua figlia cresca, per me è sempre la mia piccola. Con me parla di arte, musica e libri mentre a mia moglie chiede consigli sulla vita. È in gamba".

