Jovanotti sorride felice in barca con la figlia Teresa: prima estate senza lo spettro della malattia 

E' un'estate all'insegna della spensieratezza e della felicità per Lorenzo Jovanotti e sua figlia Teresa . A gennaio infatti il cantautore aveva rivelato che la sua primogenita, 22 anni, aveva sconfitto un linfoma di Hodgkin. La malattia, un tumore del sistema linfatico, le era stata diagnosticata proprio l'estate scorsa, ma la giovane aveva deciso di condividere sui social la notizia solo pochi mesi fa scrivendo: “Dopo mesi di ansie e paure, la storia si è conclusa. E posso raccontarla, perché dal 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita...". E ad un anno di distanza padre e figlia sorridono felici in barca e si godono il sereno dopo un lungo periodo burrascoso: #cheilmaresadisale" scrive Jova nel post citando la canzone, che aveva dedicato proprio alla figlia quando era nata.

"Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca", aveva scritto Jovanotti a gennaio e adesso eccolo insieme alla sua "bambina", complici e felici in barca a vela, lontani dai momenti bui che tutta la famiglia ha vissuto per mesi. Con loro anche la moglie di Lorenzo e mamma di Terry Francesca Valiani, che proprio qualche mese fa aveva raccontato il periodo difficile attraversato e della figlia aveva detto: "È stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario".

Teresa è tornata a dedicarsi alla sua passione più grande, il disegno fumettistico e molti dei suoi lavori sono pubblicati sulla sua pagina Instagram. Per Jovanotti invece un gradito ritorno in barca a vela, suo grande amore.