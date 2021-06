Covid, Jovanotti si è vaccinato a Cortona: esulta il presidente Giani

Facebook

Anche Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si è vaccinato contro il Covid. Ne dà notizia il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, postando su Facebook una foto del cantautore nato a Roma che si è sottoposto alla somministrazione in un hub aretino. "Abbiamo - commenta Giani - un 'ragazzo vaccinato' d'eccezione in Toscana, alla casa della salute di Camucia a Cortona. Grande Jovanotti!".