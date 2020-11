Covid, Jovanotti telefona a sorpresa all'ospedale di Arezzo: "State facendo la storia"

E' intervenuto anche Jovanotti a dare supporto ai medici e infermieri dell'ospedale San Donato di Arezzo, da mesi in prima linea contro il coronavirus. A rendere noto il gesto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il cantante ha telefonato a un amico ricoverato e ha colto l'occasione per ringraziare lo staff medico: "State facendo la storia! Veramente grazie, grazie proprio di cuore a tutta la vostra categoria".

Gli infermieri hanno apprezzato e gli hanno "risposto", scrivendo i testi delle sue canzoni sulle tute ospedaliere. A rendere noto il bel gesto è stato il presidente della Regione Toscana, attraverso il suo profilo social: "Il ringraziamento che Jovanotti ha rivolto agli operatori dell’ospedale di Arezzo telefonando a un suo amico lì ricoverato è quello di tutti noi. Gli infermieri lo hanno omaggiato con le sue canzoni scritte sulle tute d'ordinanza, grazie Lorenzo per le tue parole. Toscana, avanti coraggio!".



"Siamo soli, famiglia e amici sono un conforto" - Alberto Brandi, veterinario di fiducia e grande amico di Jovanotti, è stato ricoverato qualche giorno fa per una polmonite bilaterale. L'uomo ha avuto anche bisogno del casco di ossigeno e attraverso i social ha ringraziato tutti per l'affetto: "In questa situazione è di conforto avere una famiglia fantastica e tanti amici che mi hanno scritto a me o a casa per sapere per aiutare. Questo fa molto piacere e vi vorrei ringraziare tutti perché qua purtroppo siamo soli e fa piacere sapere che ci siete".“



