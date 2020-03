Coronavirus, il messaggio di speranza di Jovanotti: “Non facciamoci sopraffare dalla paura”

"Questo è il momento di non farci sopraffare dallo sconforto e dalla paura, se ognuno fa la sua parte con rigore e disciplina il virus verrà sconfitto, e gradualmente ne usciremo e le cose riprenderanno", ha scritto Jovanotti in un lungo post accorato e di speranza su Instagram, a commento di una foto di una tappa del "Jova Beach Party" della scorsa estate con migliaia di persone. "Il lavoro, la vita, l'economia, lo sport, i viaggi, lo studio, la musica torneranno a scorrere e avremo anche imparato delle cose nuove che ci saranno utili in futuro", ha proseguito il cantante a poche ore dalla nuova stretta annunciata dal governo.

"Sosteniamo il lavoro di chi sta in prima linea in tutti i modi possibili ma soprattutto stando isolati, isolatissimi, ma non soli. Possiamo sempre comunicare, scambiarci informazioni ed emozioni", ha continuato sul suo profilo Instagram il cantante originario di Cortona, che fin dal primo momento, si è speso via social per indirizzare raccomandazioni ai fan a restare a casa e rispettare tutte le disposizioni per evitare il contagio.

"Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, oggi la corsa contro il tempo in questo passaggio non ci permette neanche il tempo del lutto e del silenzio. Ma dobbiamo guardare avanti anche per onorare la loro vita. Avanti con coraggio, forza ragazzi! Grazie a tutte le persone al lavoro in prima linea. Forza e coraggio, ce la faremo. Più siamo determinati e prima ne usciremo", ha aggiunto.

Dall’inizio della quarantena Jovanotti ha inaugurato i “Jova House Party”, incontri su Instagram con artisti, professionisti e cantautori: il cantautore si collega ogni giorno per circa quattro ore da casa sua per intrattenere i fan e tutti colori che hanno bisogno di distrarsi in questo periodo così complicato.

