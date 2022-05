Videogiochi: fan di Elden Ring decora il copricapo di laurea a tema con il soulslike

Fin dalla sua prima uscita, Elden Ring ha fatto registrare numeri da record.

Il soulslike di FromSoftware , che ha da subito messo alla prova i giocatori per la sua enorme complessità, ha però ricevuto enormi consensi da parte della community, specie per le sue ambientazioni e soprattutto i suoi nemici. Tra questi il personaggio di Malenia , considerato il boss più affascinante e difficile del gioco. Proprio in suo onore, un fan ha deciso di decorare il suo copricapo di laurea con la Grande Runa che la caratterizza in Elden Ring .