Il Bayern Monaco come un boss di Elden Ring: così il Villareal festeggia la vittoria in Champions League

Il team spagnolo, reduce da una storica vittoria in Champions League che è valsa la semifinale ai danni del Bayern Monaco , ha festeggiato la qualificazione citando il gioco di From Software.

Con un'immagine che ritrae il protagonista dell'avventura, il

Senzaluce

Monte Gelmir

Great Enemy Felled

Nemico Potente Abbattuto") a sottolineare l'eccezionale impresa.

, sconfiggere un poderoso drago che appare nella regione delnelle fasi avanzate della storia, la squadra ha ironizzato sul fatto che l'undici del Sottomarino Giallo sia riuscito ad avere la meglio su un "colosso" come il Bayern, con la frase "" (tradotta in italiano come "

Elden Ring raccoglie così il testimone da Dark Souls (la saga di giochi di ruolo creata dalla stessa From Software) e si prepara a diventare il nuovo punto di riferimento per ciò che il soulslike ha fatto negli ultimi anni quando si è trattato di scherzare su "missioni impossibili" come quella che, all'apparenza, attendeva la squadra di Emery contro la rivale bavarese.

Il gol del pareggio firmato da Chukwuwze , che è valso al Villareal il passaggio al turno successivo e l'ingresso tra le quattro semifinaliste, è stato celebrato sugli account social degli spagnoli con un secondo meme, questa volta incentrato su un altro fenomeno indiscusso della cultura pop: Attack on Titan , l'anime conosciuto in Italia con il nome de L'Attacco dei Giganti . In questo caso, il riferimento è al primo confronto tra Eren e il Gigante Colossale , enfatizzato dall'emblematica frase "non hai nessuna possibilità di ottenere la vittoria se non combatti".

Arrivati a questo punto, sarebbe bello sperare che il cammino trionfale del Villareal nella massima competizione europea per club possa continuare solo per assistere a nuovi, memorabili meme proposti sugli account social della squadra spagnola: chissà cosa si inventerebbe il social media manager del team in caso di vittoria in finale di Champions League.