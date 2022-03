Elden Ring è inarrestabile: 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo

In venti giorni o poco più, il progetto realizzato in collaborazione con George R.R. Martin (autore de Il Trono di Spade) ha piazzato in tutto il mondo la metà delle copie che la saga di Dark Souls ha venduto in undici anni: numeri da capogiro per una scommessa a dir poco vincente .

Nelle tre settimane che vanno dal lancio (avvenuto su PC e console lo scorso 25 febbraio) al 14 marzo, Elden Ring ha venduto ben 12 milioni di copie nel mondo e ha superato le più rosee aspettative degli sviluppatori di From Software e del publisher Bandai Namco. Lo scorso novembre, i due studi giapponesi avevano rivelato agli investitori che si aspettavano di vendere 4 milioni di copie entro il 1 aprile 2022: un traguardo che, probabilmente, le due aziende nipponiche hanno superato solo con le prenotazioni del videogame.

Successo anche in patria, con Elden Ring che ha venduto un milione di unità in Giappone (279mila copie nei primi quattro giorni) e undici milioni nel resto del mondo. Rispetto alla opera precedente di From Software, Sekiro: Shadows Die Twice, il miglioramento è palese: il gioco d'azione prodotto da Activision ha venduto cinque milioni di unità nel primo anni di vita, mentre Elden Ring ha venduto più del doppio in meno di un mese. Difficile prevedere fin dove potrà spingersi il primo esperimento di Miyazaki in un'ambientazione open-world.

From Software ha tenuto a ringraziare i fan che hanno reso possibile un simile successo, con Hidetaka Miyazaki e il presidente di Bandai Namco Yasuo Miyakawa che hanno voluto offrire un piccolo spiraglio su quello che potrebbe essere un futuro al di là dei videogiochi: "Speriamo di espandere il franchise di Elden Ring oltre il mondo dei videogiochi", si legge in una nota alla stampa, con un richiamo che strizza l'occhio a potenziali serie TV, libri o persino film basati sulla trama, sui personaggi e sul mondo di Elden Ring.

Per quanto riguarda il gioco in sé, è lecito attendersi un grande supporto da parte della software house, che potrebbe espandere l'avventura dei Senzaluce in futuro con uno o più contenuti aggiuntivi.

