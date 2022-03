Videogiochi: utente spende 20mila dollari per giocare a Elden Ring in compagnia di una "cam girl"

Chris, un 29enne del New Jersey che è solito frequentare il sito di appuntamenti in webcam per adulti chiamato CamSoda, ha deciso che era giunto il momento di avere un po' di compagnia mentre si avventurava nella campagna del soulslike di FromSoftware, che richiede almeno quaranta ore per il suo completamento. Così ha pagato ben 20.160 dollari per invitare Charley Hart, una delle modelle di CamSoda, a unirsi a lui nella sua avventura. Attraverso una chat privata, i due hanno attraversato insieme l'Interregno per più di quaranta ore consecutive, concedendosi delle "pause" di tanto in tanto.

Chris ha svelato di essere davvero soddisfatto dell'esperienza. "Ero abituato a terminare le campagne da solo nei miei boxer e sovraccarico di carboidrati (pizza, fast food, ecc.) mentre ingurgitavo bevande energetiche", ha confessato. "È stato bello avere Charley al mio fianco mentre attraversavo l'Interregno. Abbiamo avuto modo di conoscerci abbastanza intimamente e ci siamo connessi a un livello più profondo. Ho davvero apprezzato la sua compagnia. Non vedo l'ora rifarlo non appena uscirà il prossimo grande gioco".

Il 29enne ha raccontato di come le 40 ore siano state a ogni modo sfiancanti e che certamente sì concederà più soste nel corso della prossima avventura videoludica.

In quanto a Charley, ha raccontato come questo tipo di esperienza abbia avuto il suo culmine durante la pandemia. "Conosco alcune modelle che giocavano con i loro clienti. Piuttosto che essere solo una cam girl che si esibisce per, diciamo, sette minuti, ho accompagnato i clienti per lunghi periodi di tempo mentre giocavano, preparavano e mangiavano la cena, ecc. È come una trasmissione in webcam di lunga durata", ha affermato.

Anche per la modella, in ogni caso, la lunga sessione videoludica si è rivelata impegnativa. "È stato qualcosa che non avevo mai fatto prima. Non avevo contezza di quanto fossero lunghe 40 ore consecutive. Ci vuole molta resistenza, in più di un modo. Ma io e Chris siamo andati subito d'accordo ed è stato divertente. Abbiamo festeggiato una volta completata la campagna come se avessimo vinto un campionato. È stato un bel traguardo", ha concluso soddisfatta.

Non sempre gli incontri più stravaganti devo finire per forza nel modo più scontato. Magari, dietro una webcam, i due hanno assistito alla nascita di un bel sodalizio videoludico.

