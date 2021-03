Foggia, medico 88enne studia per conseguire la 14esima laurea: "Sono lo studente più anziano del mondo"

Ha 13 lauree e diversi titoli accademici come il master in Criminologia e Psicologia investigativa dell'Università di Foggia appena conseguito presentando una tesi dal titolo “L’impiccagione" e ora si sta preparando per prendere la 14esima laurea in Scienze investigative. Lo studente da record si chiama Leonardo Altobelli , vive a Troia (Foggia) e il 15 marzo ha compiuto 88 anni. Nella vita è un medico di base a riposo. "Sono lo studente più anziano del mondo ed il secondo più titolato", ha spiegato.

I titoli - Altobelli nel corso degli anni è divenuto dottore in Legge, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Pedagogia, Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa, Agraria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Alimentari, Scienze Turistiche, Storia, Biotecnologie e Archeologia. La prima laurea, quella in Medicina e Chirurgia, l'ha conseguita nel 1969 all'Università di Siena. Nel suo curriculum vanta anche sette diplomi universitari e ben 24 pubblicazioni. L'88enne è inoltre iscritto a quattro ordini professionali: medicina e chirurgia, avvocati, collegio nazionale agrotecnici laureati e giornalisti. "Ma non mi fermo qui - ha dichiarato Altobelli - Proseguirò il piano di studi triennale per prendere anche questa 14esima laurea in Scienze Investigative. Non chiamatemi lo studente più laureato, ma lo studente più anziano del mondo”.



Tra una tesi e l'altra Altobelli ha trovato anche il tempo, nel 1984, di ricoprire la carica di sindaco di Troia. Nel suo studio è appeso un quadro del '700 ma dei suoi titoli universitari non c'è traccia. "Per appendere tutti i miei successi non sarebbero state sufficienti le pareti di questa stanza", ha scherzato. Il segreto dei suoi traguardi scolastici, forse va ricercata nelle sue origini da maestro. "Sono nato maestro elementare - ha raccontato - conservo ancora molto di quell'impostazione, ovvero una profonda applicazione negli studi. Punto tutto soprattutto sulla mia notevole forza di volontà. Ed è quella che dovrebbero avere anche tutti gli studenti che si approcciano alla vita universitaria".



"Alcuni studenti mi scambiano per docente, altri sono imbarazzati perché magari conoscono il mio percorso di studi. Tutti mi danno del voi, però poi io cerco di metterli subito a loro agio. Ciò non toglie che si raggiunge una certa familiarità, soprattutto quando si creano i gruppi di lavoro", ha affermato l'88enne. Di Altobelli si parla anche all'università Luiss di Roma. "Giorni fa - ha aggiunto Altobelli - ho ricevuto una lettera dal direttore generale dell'ateneo romano, Giovanni Lo Storto, anche lui originario di Troia, con la quale mi ha detto che sono di augurio e di esempio per tutti gli studenti. La laurea è un investimento e non va sprecata, nella vita bisogna farla fruttare con coscienza", ha concluso.