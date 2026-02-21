Bergamo, rapina in villa dopo cena: famiglia legata e minacciata

L’azione è stata rapida e pianificata, i tre uomini, forse supportati da complici rimasti all’esterno, si sono mossi con decisione. Prima di andarsene avrebbero persino rivolto qualche parola al ragazzo, restituendogli il telefono ma intimandogli di non avvisare le forze dell’ordine. Una volta usciti dalla villa, i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce nel giro di pochi minuti. È stato il capofamiglia, appena liberatosi, a chiamare il 112. Sul posto sono intervenute pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza: nessuno ha avuto bisogno del ricovero, ma tutti sono apparsi profondamente scossi. Le indagini sono ora nelle mani dei militari delle compagnie di Treviglio e Bergamo, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire ai responsabili. Non si esclude che la banda possa essere composta da professionisti provenienti dall’est Europa.