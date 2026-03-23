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Referendum giustizia, affluenza record: alle 23 è al 46% | I seggi riaprono alle 7, lo spoglio partirà alle 15
La percentuale dei votanti ha superato quella di ogni altro referendum del terzo millennio con urne aperte due giorni
© Ansa
Alle 23 per il referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati ha votato oltre il 46% degli aventi diritto secondo i dati del Viminale. I seggi riapriranno lunedì alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum.
Il dato definitivo dell'affluenza alle 23 di domenica si attesta al 46,07%. I seggi riaprono alle 7, dalle 15 via allo spoglio delle schede.