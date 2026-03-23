Referendum giustizia, affluenza record: alle 23 è al 46% | I seggi riaprono alle 7, lo spoglio partirà alle 15

Alle 23 per il referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati ha votato oltre il 46% degli aventi diritto secondo i dati del Viminale. I seggi riapriranno lunedì alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum.