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Referendum giustizia, affluenza record: alle 23 è al 46% | I seggi riaprono alle 7, lo spoglio partirà alle 15

La percentuale dei votanti ha superato quella di ogni altro referendum del terzo millennio con urne aperte due giorni

23 Mar 2026 - 00:11
© Ansa

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Alle 23 per il referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati ha votato oltre il 46% degli aventi diritto secondo i dati del Viminale. I seggi riapriranno lunedì alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum.

Il dato definitivo dell'affluenza alle 23 di domenica si attesta al 46,07%. I seggi riaprono alle 7, dalle 15 via allo spoglio delle schede.

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