Referendum, Meloni: "Sovranità è del popolo, rammarico per occasione persa"

"La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza". Con queste parole, in un video messaggio, la premier Giorgia Meloni ha riconosciuto la sconfitta nel referendum della giustizia. "Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione".