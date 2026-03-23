Referendum, Meloni: "Sovranità è del popolo, rammarico per occasione persa"
In un video sui social, la premier Giorgia Meloni ha riconosciuto la vittoria del fronte del no: "Questo non cambia il nostro impegno"
"La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza". Con queste parole, in un video messaggio, la premier Giorgia Meloni ha riconosciuto la sconfitta nel referendum della giustizia. "Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione".
Lo sguardo verso il futuro
"Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo.