Referendum giustizia, il governo "tradito" dai giovani e dai lavoratori dipendenti

Sono più gli elettori di destra che hanno votato No rispetto agli elettori di sinistra che hanno votato Sì. È questo il primo dato di rilievo che il referendum sulla giustizia ha consegnato. Difficile dire, a più di un anno dalle prossime elezioni politiche, se si tratti di un giudizio negativo sull'operato del governo Meloni o se sia semplicemente frutto di una valutazione nel merito della riforma. Di certo a pagare il prezzo più salato è la Lega, con addirittura il 17% degli elettori schierato per il No. Se Forza Italia e Fratelli d'Italia sono allineati su un 11% schierato per il No, ben oltre un elettore su cinque di Noi Moderati e Futuro Nazionale ha optato per la conferma dello status quo.