Anm, festa grande negli uffici di Napoli: champagne e "Bella ciao"

Tra i presenti a Napoli anche il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il no. Policastro è stato elogiato dai colleghi con un coro: "Aldo, Aldo". Sono partiti, secondo Ansa, anche cori da stadio contro la premier italiana: "Chi non salta Meloni è". Ma anche contro una magistrata del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Annalisa Imparato, che si era invece unita al fronte del sì: "Chi non salta Imparato è".