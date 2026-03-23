Il sì vince soltanto in tre regioni del Nord, record per il No a Napoli

ABRUZZO - Affluenza al 60%, con picchi del 70% in undici comuni. Il No sfiora il 52% e nel capoluogo L'Aquila si attesta al 52,3%, anche se nella provincia nel suo complesso prevale il Sì.



BASILICATA - Affluenza al 53,2%. Per il No il 60% dei votanti, contro il 40% del Sì. Percentuale confermata anche nel capoluogo Potenza, mentre a Matera il No arriva al 68,2%.



CALABRIA - Penultima per affluenza con il 48,3%. Il No vince con il 57,2% e nel capoluogo Catanzaro supera il 60%. A Reggio Calabria, invece, vince il Sì con il 50,8%.



CAMPANIA - Affluenza al 50,3%. Vittoria schiacciante del No con il 65,2% e record assoluto tra i capoluoghi di Regione per Napoli, dove il No stravince con il 75,4%.



EMILIA-ROMAGNA - Record di affluenza con il 66,6%. Il No vince con il 57,2% e a Bologna ottiene il 68,1%. Nelle province di Ferrara e Piacenza prevale invece il Sì, che però si impone in un solo capoluogo di provincia: nella città di Piacenza con il 51,2%.



FRIULI-VENEZIA GIULIA - Affluenza al 61,6%. È una delle tre Regioni dove vince il Sì, che si attesta al 54,4%. Ma il No prevale in tutte le città capoluogo, e nelle province di Trieste e Gorizia.



LAZIO - Affluenza al 61,7%. Il No vince con il 54,5% e a Roma si impone con il 60%. Il Sì, invece, conquista tutte le altre città capoluogo.



LIGURIA - Affluenza al 62,2%. Il No vince con il 57%. Il Sì prevale nel provincia di Imperia ma non nella città capoluogo. A Genova il No al 64%.



LOMBARDIA - Affluenza al 63,7%. È la Regione che traina il Sì con il 53,5%. Il No, però, domina nella città e nella provincia di Milano.



MARCHE - Affluenza al 63,7%. Contrario alla riforma il 53,7%, ad Ancona il picco del No con il 61,5%. Il Sì prevale nella sola provincia di Macerata, ma non nella città capoluogo.



MOLISE - Affluenza al 54%. Il No supera il Sì con il 54,7% e nella città di Campobasso arriva al 58,6%.



PIEMONTE - Affluenza al 62,6%. Il No si attesta al 53,5%, trascinato da Torino e dalla sua provincia. Il Sì ha invece dominato in tutte le altre province, con Vercelli che si piazza al top con il 55,7% di voti favorevoli alla riforma.



PUGLIA - Affluenza al 52%. Il No vince con il 57,1% dei voti, nella città di Bari e nella sua provincia supera il 60%.



SARDEGNA - Affluenza al 52,8%. Il No sfiora il 60% e nella città capoluogo di Regione, Cagliari, lo supera, attestandosi al 61,2%. SICILIA - Maglia nera per l'affluenza con il 46,1%. Il No va oltre il 60% e a Palermo sfonda con il 68,9%.



TOSCANA - Seconda per affluenza con il 66,2%. Buona vittoria del No con il 58,1%. A Firenze exploit dei contrari alla riforma, sono il 66,5%.



TRENTINO-ALTO ADIGE - Affluenza al 52,4%. Il No vince di un soffio, fermandosi al 50,5%. Ma nella città di Trento è vittoria netta con il 60%.



UMBRIA - Terza Regione per affluenza con il 65%. Il No vince con il 51,6% e a Perugia supera il 55%.



VALLE D'AOSTA - Affluenza al 58,5%. Il No vince con il 51,8% e nella città di Aosta arriva al 55%.



VENETO - Affluenza al 63,4%. Il Sì vince con il 58,4% ma il No prevale in cinque capoluoghi di provincia su sette. Nella città di Venezia si attesta al 55,1%.



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