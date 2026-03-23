Referendum giustizia, l'euforia delle piazze per la vittoria del No | Le foto

Da Bologna a Torino, da Roma a Milano passando per Palermo. La vittoria del No al Referendum sulla giustizia ha portato in piazza migliaia di persone che, con cartelloni improvvisati e fumogeni, stanno festeggiando la mancata riforma della Costituzione italiana. Tanti chiedono le dimissioni della premier Giorgia Meloni, che più volte negli scorsi giorni aveva invece rassicurato il suo elettorato di non aver la minima intenzione di fare passi indietro. "Amo vinto, ate perso, dimissioni", si legge in un cartellone in romanesco. Altri invece si affidano all'inglese: "Meloni, go home". Qualcuno si limita a tenere il conto con il pallottoliere: "Democrazia 1, Meloni 0".