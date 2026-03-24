Affluenza e referendum, com'è andata questa volta rispetto a tutte le precedenti

L'appena conclusosi referendum sulla giustizia ha fatto registrare un'affluenza record di presenze ai seggi. In due giorni si è infatti recato alle urne il 58,93% degli aventi diritto. Ma ci sono stati anni in cui i cittadini hanno scelto di non esprimere il proprio parere e, di conseguenza, non esercitando il proprio diritto di voto. Consultando i dati sull'affluenza nelle tornate referendarie elaborate del ministero dell'Interno emerge come, in linea di massima, i referendum costituzionali riescano a portare ai seggi più persone rispetto a quelli abrogativi che, in 10 casi su 19, hanno fatto registrare presenze inferiori al 50%. Bene, invece, per l'unico referendum consultivo della storia per il quale, nel 1989, ha votato l'80,7% degli aventi diritto.