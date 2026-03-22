Referendum sulla giustizia, seggi aperti in tutta Italia

Urne aperte a partire dalle 7 di stamani, domenica 22 marzo, per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare oltre 50 milioni di elettori. I seggi resteranno aperti nel primo nella giornata di oggi fino alle 23, mentre lunedì 23 marzo, le urne riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum.