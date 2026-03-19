Referendum sulla Giustizia, Antonio Tajani: "Se vince il Sì la politica esce definitivamente dalla magistratura"

"La politica non potrà più condizionare la magistratura perché non ci saranno più le correnti che sceglieranno coloro che governeranno la magistratura. Verranno sorteggiati tra i magistrati i rappresentanti del consiglio e non saranno più eletti di fatto da correnti che sono emanazioni di partiti. I magistrati come anche i carabinieri devono essere al di fuori della politica" ha spiegato Antonio Tajani.