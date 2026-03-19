Referendum sulla Giustizia, Antonio Tajani: "Se vince il Sì la politica esce definitivamente dalla magistratura"
A "Realpolitik" il Ministro della Difesa: "Verranno sorteggiati i magistrati e non saranno più eletti dai partiti"
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Ospite a "Realpolitik" il Ministro della Difesa Antonio Tajani viene intervistato dal conduttore Tommaso Labate riguardo il Referendum sulla Giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo: "Se vince il Sì il cambiamento più importante e significativo degli italiani sarà che la politica esce definitivamente dalla magistratura".
"La politica non potrà più condizionare la magistratura perché non ci saranno più le correnti che sceglieranno coloro che governeranno la magistratura. Verranno sorteggiati tra i magistrati i rappresentanti del consiglio e non saranno più eletti di fatto da correnti che sono emanazioni di partiti. I magistrati come anche i carabinieri devono essere al di fuori della politica" ha spiegato Antonio Tajani.
E conclude: "Ricordo una vecchia intervista di Rita Dalla Chiesa che parlando del padre diceva: non ci ha mai detto per chi votava, questo perché riteneva che la divisa da carabiniere non dovesse essere intaccata dalla politica e così deve essere la toga. Noi vogliamo dare valore alla toga e non affossarla".